Пішов на фронт із перших днів війни: у боях із окупантами загинув спортивний медійник

Не стало режисера монтажу телеканалу XSport Антона Яковенка.

На війні загинув режисер монтажу телеканалу "XSPORT" Антон Яковенко. Він працював на різних проектах, робив промо, анонси програм та трансляцій.

Антон пішов на війну з першого дня. Про це повідомляє сайт телеканалу із посиланням на його дружину.

"Разом з Антом ми робили хокейний тижневик "Льодовиковий період". Якщо коротко, то його руки, фантазія та творчий підхід створили дуже багато контенту для вас. Про свій бойовий шлях він розповів у міні-інтерв’ю, яке ми опублікували до другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", — згадує його колега Олександр Сукманський.

"У великих компаніях не всі співробітники знають один одного особисто, але за ці два роки Антон неодноразово передавав привіти всьому колективу, цікавився справами колег, абсолютно щиро вболівав за всіх і кожного. Антон завжди мало розповідав про себе, а на питання про всю тяжкість і жах війни просто говорив: " — Ай, Саню, важко ... Але ми тримаємося!" Треба цю наволоч вигнати". За час війни ми бачилися двічі, коли Антон приїжджав у нетривалі тижневі відпустки. Завжди було якось незручно відбирати його час, який він міг би провести з родиною. Але Антон знаходив можливість побачитися, поговорити про особисте, про роботу, чи поцікавитися чи все добре у кожного з нас, кого він захищав перебуваючи там — на нулі", — додав Сукманський.

Раніше стало відомо, що у боях за Україну загинув 32-річний батько трьох дітей із Тернопільської області