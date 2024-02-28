Пошел на фронт с первых дней войны: в боях с оккупантами погиб спортивный медийщик

Не стало режиссера монтажа телеканала XSport Антона Яковенко.

На войне погиб режиссер монтажа телеканала XSPORT Антон Яковенко. Он работал на различных проектах, делал промо, анонсы программ и трансляций.

Антон пошел на войну с первого дня. Об этом сообщает сайт телеканала со ссылкой на его жену.

"Вместе с Антом мы делали хоккейный еженедельник "Ледниковый период". Если коротко, то его руки, фантазия и творческий подход создали очень много контента для вас. О своем боевом пути он рассказал в мини-интервью, которое мы опубликовали ко второй годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину", — вспоминает его коллега Александр Сукманский.

"В больших компаниях не все сотрудники знают друг друга лично, но за эти два года Антон неоднократно передавал приветы всему коллективу, интересовался делами коллег, абсолютно искренне болел за всех и каждого. Антон всегда мало рассказывал о себе, а на вопрос о всей тяжести и ужасе войны просто говорил: " — Ай, Саня, тяжело… Но мы держимся! Надо эту сволочь выгнать". За время войны мы виделись дважды, когда Антон приезжал в непродолжительные недельные отпуска. Всегда было как-то неудобно отбирать его время, которое он мог бы провести с семьей. Но Антон находил возможность увидеться, поговорить о личном, о работе, поинтересоваться все ли хорошо у каждого из нас, кого он защищал находясь там — на нуле", — добавил Сукманский.

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