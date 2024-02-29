"Повний треш": Мілевський відповів Алієву у скандальній суперечці"

Мілевський дуже здивувався реакції товариша на свої слова

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський відповів на фразу Олександра Алієва, який напередодні заявив, що "Мілевського для нього більше не існує". Реакція Алієва була зумовлена тим, що раніше Артем назвав "дуже дурним вчинком" те, що Олександр публічно розповів про його здоров’я.

Сам Мілевський вважає, що нічого особливого не сказав, а лише просив товариша "не виносити сміття з хати". У своєму Телеграм-каналі Артем зазначив:

"Тільки бачив шматочок... Сашко... Повний треш. Побачив моє інтерв’ю. Я тільки сказав, що не треба виносити сміття з хати. І все. я навіть розмовляти не вмію, як цей хабаровський майстер.

Отже, у мене немає слів, б###ь. Ще раз переконуюсь, що це, б###ь… просто сміх, е#####я н###й. Нехай подивиться моє інтерв’ю", – зазначив Мілевський.

Алієв виступав у складі київського "Динамо" у 2005-2010 та 2011-2013 роках, водночас Мілевський захищав кольори київської команди у 2002-2013 роках. Довгий час футболісти товаришували та неодноразово розповідали про це ЗМІ.

У жовтні 2023-го року Алієв розповів про проблеми товариша з алкоголем і зазначив, що той навіть якийсь час був у комі.