"Динамо" — "Зоря": де і коли безкоштовно дивитися матч

Гра пройде на столичному стадіоні "Динамо"

У вівторок, 12 березня, відбудеться матч української футбольної Прем’єр-ліги, в якому "Динамо" прийме луганську "Зорю". На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу.

У прямому ефірі гру покаже клубний Youtube-канал "Динамо", а також канал "2+2", доступний у цифровому ефірному телебаченні T2, пакетах операторів кабельного ТБ та медіасервісі MEGOGO. Початок матчу – о 15.30. Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Матч відбудеться на столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського. Це буде гра 21 туру УПЛ.

"Динамо відстає на 3-5 балів від лідерів турнірної таблиці "Шахтаря", "Кривбасу" та "Дніпра-1", але має запас у 3 гри над "Дніпро-1" та "Кривбасом" і випереджає їх за втраченими очками. поразки від "Шахтаря" (0:1) та відставки Мірчі Луческу за нового головного тренера Олександра Шовковського "Динамо" останніх 7 матчах здобуло 6 перемог поспіль і зіграло внічию з "Вересом" (1:1), при цьому в матчі в Рівному кияни пропустили гол у доданий арбітром час, наприкінці матчу.

У той же час, "Зоря" у трьох матчах весняної частини чемпіонату також здобула дві перемоги при одній нічиїй, а до зимової паузи луганська команда виграла лише два матчі УПЛ при 6 нічиїх та 6 поразках. Також команда посіла 3-е місце у групі Ліги. конференцій, поступившись ізраїльському "Маккабі" (Тель-Авів) та бельгійському "Генту", випередивши лише ісландський "Брейдаблік".