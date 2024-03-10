Футболісти "Зорі" можуть бойкотувати матч із "Динамо": що сталося

Луганський клуб має заборгованості по зарплаті

Футболісти "Зорі" після перемоги над "Минаєм" (2:0) у 20-му турі чемпіонату України з футболу сезону 2023/24 загрожують керівництву клубу бойкотом гри з "Динамо" (12.03.2024). Все через заборгованість по зарплаті.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму telegram-каналі. Він зазначив, що керівництво луганського клубу намагається переконати гравців повернутись до цього питання вже після гри з киянами під час міжнародної паузи.

"За моєю інформацією, гравці ребром поставили питання про негайне погашення. Інакше, так само як і клуб, теж не будуть виконувати свої обовʼязки. І якщо не надійде відповідь від керівництва найближчим часом, то всерйоз розглядатиметься варіант не виходити на поле проти "Динамо".

Наскільки я розумію, клуб намагається вгамувати пристрасті. Бодай тимчасово, аби повернутись до цього питання під час міжнародної паузи. І щоб зараз команда в штатному режимі продовжувала підготовку до матчу у вівторок", — написав Бурбас.

Нагадаємо, "Зоря" провалила єврокубковий сезон, не зумівши вийти з групи Ліги конференцій. До речі, на одному із єврокубкових матчів луганчан УЄФА підіграв РФ.