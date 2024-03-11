"Динамо" — "Зоря": онлайн відеотрансляція матчу (відео)

У рамках Української прем’єр-ліги (УПЛ) пройде великий матч

У вівторок, 12 березня, київське "Динамо" у рамках центрального матчу 21-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2023/24 прийме луганську "Зорю". Напередодні з’явилися чутки про проблемну ситуацію в стані луганчан.

Пряма відеотрансляція гри "Динамо" — "Зоря" доступна на YouTube-каналі Football Hub. Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні імені Лобановського, початок зустрічі – о 15:30 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Зоря"

Суперники підходять до гри у різному настрої. Неймовірно, але бронзовий призер УПЛ "Зоря" на цей час бореться за виживання в лізі, а Біло-сині йдуть четвертими в чемпіонаті, маючи три гри в запасі. Проте протистояння киян та луганчан дуже принципове. Очні матчі відбуваються з великою кількістю боротьби, а на полі суперники не шкодують один одного.

Нагадаємо, в минулому турі чемпіонату України "Динамо" вперше втратило очки при Олександрі Шовковському на чолі команди. Це сталося у поєдинку з "Вересом" (1:1). "Зоря", у свою чергу, обіграла "Минай" (2:0). Раніше повідомлялося, що на домашні ігри киян повернулися вболівальники.