"Динамо" - "Заря": где и когда бесплатно смотреть матч

Игра пройдет на столичном стадионе "Динамо"

Во вторник, 12 марта, состоится матч украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" примет луганскую "Зарю". На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча.

В прямом эфире игру покажет клубный Youtube-канал "Динамо", а также канал "2+2", доступный в цифровом эфирном телевидении T2, пакетах операторов кабельного ТВ и медиасервисе MEGOGO. Начало матча — в 15.30. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Матч состоится , на столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. Это будет игра 21-го тура УПЛ.

"Динамо отстает на 3-5 баллов от лидеров турнирной таблицы "Шахтера", "Кривбасса" и "Днепра-1", но имеет запас в 3 игры над "Днепр-1" и "Кривбассом" и опережает их по потерянным очкам. После поражения от "Шахтера" (0:1) и отставки Мирчи Луческу при новом главном тренере Александре Шовковском "Динамо" последних 7 матчах одержало 6 побед подряд и сыграло вничью с "Вересом" (1:1). При этом, в матче в Ровно киевляне пропустили гол в добавленное арбитром время, в самой концовке матча.

В то же время, "Заря" в трех матчах весенней части чемпионата также одержала две победы при одной ничьей, а до зимней паузы луганская команда выиграла лишь два матча УПЛ при 6 ничьих и 6 поражениях.Также команда заняла 3-е место в группе Лиги конференций, уступив израильскому "Маккаби" (Тель-Авив) и бельгийскому "Генту", опередив только исландский "Брейдаблик".