"Слава Україні": російського футболіста налякали у Німеччині (відео)

Кіпер зараз грає в Азербайджані

Російський воротар "Карабаха" Андрій Луньов розповів про проблеми, з якими він зіткнувся у Німеччині за часів своїх виступів за "Баєр". До речі, леверкузенці без росіянина близькі до перемоги у Бундеслізі.

Відповідний коментар Луньова наводить YouTube-канал "22 дурнів". Кіпер зазначив, що були лише поодинокі прояви агресії з боку німців, які бачили, що він керує автомобілем на російських номерах. Крім того, одного разу хтось крикнув йому "Слава Україні", коли він ішов до аптеки.

– Якщо не російські номери, то в принципі…

– Все спокійно. Ну, раз ще було, там українка йшла. А ні, двічі було. Заїхав в аптеку, ставлю машину, виходжу — і там із двору, з підворіття: "Слава Україні!"

– Саме тобі кричать?

– Ну, а кому?

– І що?

– Та нічого, по барабану, нехай кричать. Я до цього спокійно ставлюся, — сказав Луньов.

Раніше стало відомо, що український футболіст московського "Торпедо" Руслан Червяков планує отримати громадянство РФ. Нагадаємо, екскапітан збірної України з футзалу перейшов до російського клубу.