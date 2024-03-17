"Слава Україні": російського футболіста налякали у Німеччині (відео)
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Кіпер зараз грає в Азербайджані
Російський воротар "Карабаха" Андрій Луньов розповів про проблеми, з якими він зіткнувся у Німеччині за часів своїх виступів за "Баєр". До речі, леверкузенці без росіянина близькі до перемоги у Бундеслізі.
Відповідний коментар Луньова наводить YouTube-канал "22 дурнів". Кіпер зазначив, що були лише поодинокі прояви агресії з боку німців, які бачили, що він керує автомобілем на російських номерах. Крім того, одного разу хтось крикнув йому "Слава Україні", коли він ішов до аптеки.
– Якщо не російські номери, то в принципі…
– Все спокійно. Ну, раз ще було, там українка йшла. А ні, двічі було. Заїхав в аптеку, ставлю машину, виходжу — і там із двору, з підворіття: "Слава Україні!"
– Саме тобі кричать?
– Ну, а кому?
– І що?
– Та нічого, по барабану, нехай кричать. Я до цього спокійно ставлюся, — сказав Луньов.
Раніше стало відомо, що український футболіст московського "Торпедо" Руслан Червяков планує отримати громадянство РФ. Нагадаємо, екскапітан збірної України з футзалу перейшов до російського клубу.