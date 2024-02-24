"Всім А-50, друзі": український коментатор висміяв армію РФ у прямому ефірі (відео)

Диктор відзначив успіхи ЗСУ прямо під час прямого ефіру

Український коментатор Віталій V1lat Волочай під час прямого ефіру на телеканалі Setanta Sports відреагував на знищення літака А-50У в акваторії Азовського моря. У РФ вже підтвердили втрату літака.

Відповідний коментар Волочай зробив під час LIVE-трансляції матчу 23-го туру німецької Бундесліги сезону 2023/24 "Баєр" — "Майнц". Віталій поділився моментом на своєму telegram-каналі.

"Для вас цей історичний рекордний матч коментував Віталій Волочай, залишайтеся з "Сетантою", дивіться футбол. Тихої та спокійної вам ночі та всім А-50, дорогі друзі", — сказав коментатор.

Зазначимо, "Баєр" переміг "Майнц" з рахунком 2:1 завдяки дивним голам. Ця перемога дозволила Фармацевтам продовжити свою безпрограшну серію цього сезону до позначки в 33 матчі, що є новим рекордом. До речі, леверкузенці лідирують у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

23 лютого було збито ще один російський літак А-50

Раніше український коментатор присоромив польських фермерів, які висипали українське зерно із вагонів. Крім того, нещодавно на матчі українських команд стався конфуз із диктором.