"Реал" випадково образив головну зірку клубу: футболіст навіть погрожував бойкотом

Публікація клубу образила гравця

Бразильський вінгер "Реала" Вінісіус Жуніор хотів бойкотувати матч 27-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 проти "Валенсії" (2:2). Все через пост у соцмережах Вершкових.

Про це повідомляє relevo. За інформацією джерела, за 2 дні до гри в Instagram "Реала" з’явився знімок бразильця, що цілує емблему клубу. Доповнив зображення логотип ізраїльського дуету ді-джеїв Vini Vici, на якому зображено еволюцію від мавпи до людини.

Вінісіус, який найбільше з футболістів "Реала" страждає від расизму і говорить про цю проблему, був обурений цією картинкою. Вінгер навіть погрожував бойкотувати матч. Ситуацію залагодив генеральний директор "Реала" Хосе Анхель Санчес, який пообіцяв гравцю покарати причетних до цієї публікації. До речі, у результаті Вінісіус оформив дубль у цій грі.

Публікація "Реала", яка розлютила Вінісіуса Жуніора

Відеоогляд матчу "Валенсія" — "Реал"

Раніше повідомлялося, що "Реал" пробився у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, обігравши у 2-матчевому протистоянні РБ "Лейпциг". До слова Вершкові вже дізналися суперника в цьому раунді єврокубка. На глядачів чекає 2-матчеве протистояння "Реала" та "Ман Сіті".