"Слава Украине": российского футболиста напугали в Германии (видео)

Кипер сейчас играет в Азербайджане

Российский вратарь "Карабаха" Андрей Лунев рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся в Германии во времена своих выступлений за "Байер". К слову, леверкузенцы без россиянина близки к победе в Бундеслиге.

Соответствующий комментарий Лунева приводит YouTube-канал "22 дурака". Кипер отметил, что были лишь единичные проявления агрессии со стороны немцев, которые видели, что он управляет авто на российских номерах. Кроме того, однажды, кто-то крикнул ему "Слава Украине", когда он шел в аптеку.

– Если не российские номера, то, в принципе…

– Все спокойно. Ну, один раз еще было, там украинка шла. А, нет, два раза было. Заехал в аптеку, ставлю машину, выхожу – и там из двора, из подворотни: "Слава Украине!"

– Именно тебе кричат?

– Ну а кому?

– И что тебе?

– Да ничего, по барабану, пускай кричат. Я к этому спокойно отношусь, — сказал Лунев.

Ранее стало известно, что украинский футболист московского "Торпедо" Руслан Червяков планирует получить гражданство РФ. Напомним, экс-капитан сборной Украины по футзалу перешел в российский клуб.