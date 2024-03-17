Унікальний момент у футболі: переможний гол у матчі забив вітер (відео)

Порив вітру змінив рахунок у грі

У суботу, 16 березня, у матчі МЛС "Чикаго" — "Монреаль" було забито найбожевільніший гол року. До речі, у цій лізі успішно виступає Ліонель Мессі.

У компенсований час звичайний закид у чужий штрафний перетворився на феноменальне взяття воріт. Про це повідомляє "Телеграф".

На 99-й хвилині гри півзахисник "Чикаго" Келлін Акоста, перебуваючи під пресингом форварда гостей, з метрів 60-ти, виконав закидання в чужу штрафну. У цей момент порив вітру сильно змінив траєкторію польоту м’яча, який зрадницьки залетів за комір кіперу "Монреалю".

У результаті "Чикаго" відсвяткував перемогу з рахунком 4:3. Таким чином, ця команда займає 9-е місце у Східній конференції. "Монреаль", у свою чергу, третій.

Нагадаємо, 8-разовий володар "Золотого м’яча" Мессі знову продемонстрував свою "магію" на полі. Цього разу чемпіон світу з футболу показав свою майстерність у матчі МЛС "Лос-Анджелес Гелаксі" — "Інтер Маямі". Аргентинець показав своєму воротареві, куди битиме суперник із пенальті. У результаті кіпер відбив 11-метровий.