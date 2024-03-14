Перше фото за півроку: дружина українського футболіста похвалилася відвертими формами

На сторінку дівчини підписано майже 200 тисяч людей

Один із ключових футболістів "Дніпро-1" Максим Третьяков все ще відновлюється після тяжкої травми — у нього було діагностовано розрив хрестоподібних зв’язок ще півроку тому. Також на цей час з поля зору зникла і його дружина, але це сталося не через травму футболіста.

Ліза Третьякова не балувала шанувальників своїми відвертими знімками в Instagram через те, що її обліковий запис було заблоковано. Про це пише UA-Football.

За даними джерела, акаунт жінки Третьякова розблокували кілька днів тому. З цієї нагоди б’юті-блогер одразу порадувала підписників свіжим відвертим знімком, а також дала їм "вказівки".

Шанувальники дівчини оцінили її зовнішній вигляд та розсипалися у компліментах у коментарях. Зазначимо, що Ліза та Максим виховують дочку Сабріну.

Ліза Третьякова веде свій блог уже понад п’ять років. На її сторінку станом на березень 2024 року підписано майже 200 тисяч людей.

Щодо Максима Третьякова, то він є вихованцем "Дніпра". До переходу в "Дніпро-1" він виступав за "Металіст", "Чорноморець" та "Олександрію". Також він грав за словацький "ДАК 1904".

Раніше "Телеграф" писав про те, що в останньому турі УПЛ "Дніпро-1" не зміг набрати три очки.