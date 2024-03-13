Футболісти "Зорі" бойкотували матч із "Динамо": з’явилася перша реакція клубу

Ініціаторами бунту стали два провідні гравці луганської команди.

Стали відомі подробиці скандальної ситуації у луганській "Зорі ", внаслідок якої гравці команди погрожували бойкотувати матч української Прем’єр-ліги проти київського "Динамо". У підсумку матч відбувся, але "Зоря" його програла.

Після цього у клубі розпочалося внутрішнє розслідування. Про це у коментарі для ТаТоТаке розповів начальник команди Ігор Гузь.

"Має місце грубе порушення контрактних зобов’язань деяких футболістів, а саме необґрунтований невихід на гру деяких з них, а також скарги на стан здоров’я, які не підтверджені нашою медичною службою.

Після гри з "Мінаєм" футболісти заявили, що не згодні з датою отримання премій і бойкотуватимуть матч проти "Динамо". Наступного дня після гри з "Мінаєм", у клубі розпочалося службове розслідування за цим фактом: футболістам було запропоновано письмово пояснити причину відмови від участі у матчі з "Динамо". Футболісти відмовилися вказувати причини, пославшись на те, що вони братимуть участь у матчі.

Інші подробиці наводить Телеграм -канал "Зоря" Луганськ – З Луганськом у серці. За інформацією джерела, причиною бойкоту гравців стали невиплачені преміальні за виступи у Лізі конференцій. Важливо, що керівництво не відмовилося виплачувати гравцям бонуси, а лише попросило почекати до травня.

Зазначається, що ініціаторами бунту стали капітан Богдан Бутко та півзахисник В’ячеслав Чурко. Саме вони розхитували атмосферу у клубі та підбивали гравців на бойкот матчу проти "Динамо".

12 березня зусилля двох досвідчених футболістів вилилися в те, що значна частина гравців повідомили клуб про свої раптові та різноманітні хвороби. Винятком стали легіонери та Олександр Сапутін, а також Дмитро Мішнєв та Ігор Кірюханцев, які справді мають проблеми зі здоров’ям.

Матч проти київського "Динамо" "Зоря" проводила без групи важливих футболістів та програла з рахунком 0:2.