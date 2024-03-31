"Ще одна така заява": Захарова пригрозила французам відмовою від коньяку і нагадала про взяття Парижа

Російська чиновниця знову стала посміховиськом у мережі

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова відповіла на слова мера Парижа Анн Ідальго про російських спортсменів. Французька чиновниця заявила, що атлетам з Росії та Білорусі не раді на Олімпіаді-2024, хоча росіяни самі можуть відмовитися від поїздки на Ігри.

Відповідний коментар Захарова розмістила на своєму telegram-каналі. Марія пригрозила Франції торговими санкціями.

"Як думаєте, може, нам підібрати якусь французьку продукцію, яка широко представлена зараз у Росії, і заявити, що "їй будуть не раді"? Поки французькі товари не маркуються наклейкам "нам не раді в Москві", але я знаю, що наших активістів не зупинити, якщо вони ухвалять таке рішення.

Ще одна така заява, і представники французького бізнесу підуть брати штурмом мерію Парижа, за фермерами. У нас величезний вибір того, чим низку французьких товарів можна замінити”, – написала Захарова.

Крім того, у своєму другому пості на цю тему Захарова нагадала французам про взяття Парижа 1814 року, коли під час війни шостої коаліції була захоплена столиця Франції.

"Мера Парижа Анн Ідальго і весь русофобський прошарок нинішньої французької влади від душі зі святом! Свого часу їх попередники не оцінили миролюбності Росії і жорстоко за це поплатилися.

Ми за мир та співпрацю, але на рівноправній основі. Ми високо цінуємо наш унікальний досвід взаємодії з Францією у найкращих його проявах, але хто до нас посунеться, той…” – додала Захарова.

У мережі зі сміхом сприйняли слова Захарової. Користувачі жартують, що Марія має завдати першого удару по економіці Франції, відмовившись від коньяку.

Нагадаємо, мер Парижа неодноразово заявляла, що не хоче бачити представників країни-агресора на Іграх. Крім того, вона відкрито заявила, що президент РФ Володимир Путін є диктатором.