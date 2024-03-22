"Про сина Кадирова забули": Пєскова нагородили за Олімпіаду в Сочі

У РФ знайшли привід, щоб знову нагородити російських топчиновників

Міністерство спорту РФ опублікувало наказ про нагородження медалями на честь 10-річчя Олімпійських ігор у Сочі-2014. Після Ігор у Росії спалахнув масштабний допінг-скандал, наслідки якого видно досі.

Пам’ятну медаль вручили 40 діячам РФ за значний внесок у підготовку та проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор 2014 року. Про це повідомляє сайт Міністерства спорту Росії.

До списку увійшли прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, керівник адміністрації президента Антон Вайно та його перший заступник Олексій Громов, підприємець Віктор Вексельберг, віцепрем’єр РФ Олександр Новак, голова Ощадбанку Герман Греф, власник компанії "Інтеррос" Володимир Потанін та гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст.

У мережі розкритикували таке нагородження чиновників. Користувачі жартують, що у Мінспорті РФ забули про сина Кадирова Адама, який уже став мемом через кількість різних нагород.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив представникам РФ виступати на Олімпіаді в Парижі, щоправда, під нейтральним прапором. Додамо, напередодні МОК представив гімн, під яким виступатимуть росіяни на Іграх-2024.