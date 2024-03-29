"Припиніть кланятися їм у ноги": у РФ розривають зв’язки з міжнародною організацією

Російський хокеїст, схоже, зможе виїхати у Штати

Дворазовий олімпійський чемпіон та депутат Держдуми В’ячеслав Фетісов відреагував на потенційний перехід хокеїста Івана Федотова у клуб НХЛ "Філадельфія". Це буде друга спроба воротаря втекти із РФ. Перша закінчилася грандіозним скандалом, через що РФ посварилася з IIHF (Міжнародна федерація хокею на льоду).

Відповідний коментар Фетісова наводить "Матч ТВ". При цьому російський чиновник називає IIHF "недружньою організацією".

– Чи варто було лаятись із (IIHF) через цю ситуацію?

– До чого тут IIHF? Хто вони для нас зараз? IIHF не пускає ні молодіжку, ні дітей на міжнародні змагання. Це вас не бентежить?

Не варто звертати на них уваги. Перестаньте кланятися їм у ноги. Вони для нас – недружня організація, – сказав Фетісов.

У мережі розкритикували Фетісова. Користувачі вважають депутата Держдуми лицеміром.

Нагадаємо, 2022 року Федотов вирішив залишити ЦСКА і підписав контракт із командою НХЛ "Філадельфія", проте не встиг виїхати у США і був затриманий у Санкт-Петербурзі за підозрою в ухиленні від служби в армії. Івана показово відправили служити, а "Філадельфія" призупинила контракт з росіянином.

Після того як Іван "віддав борг батьківщині", він несподівано підписав незаконний контракт із ЦСКА, який фактично взяв Івана в рабство. Федотов сезон відіграв за московський клуб у КХЛ, через що помітно зіпсувалися відносини РФ з IIHF. У результаті В’ячеслав та ЦСКА розірвали контракт, російський клуб зберіг спортивні права на хокеїста.