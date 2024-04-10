"Арсенал" звів внічию матч проти "Баварії" в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів (відео)

Гра завершилася з рахунком 2:2

У Лондоні завершився матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Арсенал" приймав німецьку "Баварію" з Мюнхена. Це була перша гра у двоматчевому протистоянні.

Матч завершився з рахунком 2:2, повідомляє "Телеграф". Володар путівки у півфінал стане відомий після матчу-відповіді в Мюнхені.

У першому таймі команди багато і охоче атакували і було забито одразу три голи. При цьому першими забили господарі — на 12-й хвилині Букайо Сака увірвався до штрафного майданчика і завдав ювелірного удару по точності в кут воріт Мануеля Нойєра.

Але вже за 6 хвилин, на 18-й, "Баварія" відновила рівновагу в рахунку. Горетцька віддав пас Гнабрі і той "прошив" воротаря Райю — нічия. А на 30-й хвилині "Баварія" заробила пенальті, коли збили Сане. 11-метровий реалізував Кейн.

У другому таймі "Арсенал спробував перехопити ініціативу, але "Баварія" також багато і охоче атакувала. Проте в одному епізоді захисники німецької команди не встежили за гравцем господарів поля і Букайо Сака опинився один у центрі штрафного майданчика, пробивши повз воротаря Нойєра, але точно у ворота.

Огляд матчу "Арсенал" - "Баварія"

В іншій грі дня "Реал" та "Манчестер Сіті" також зіграли внічию — 3:3. Матчі у відповідь в обох парах відбудуться наступної середи, 17 квітня.