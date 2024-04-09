"Атлетіко" — "Боруссія" Д: букмекери оцінили шанси команд у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Фахівці не вірять у німецький колектив

У середу, 10 квітня, мадридський клуб прийме дортмундців у рамках першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Атлетіко" — "Боруссія" Д.

На думку букмекерів, Матрацники є беззаперечними фаворитами не тільки в домашній грі, а й у 2-матчевому протистоянні загалом. Про це повідомляє Favbet.

На вихід господарів першого поєдинку до наступного раунду плей-оф ЛЧ аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,62. В той самий час подібний успіх дортмундців менш ймовірний — коефіцієнт 2,42. Додамо, що букмекери Favbet оцінили ймовірність тріумфу "Атлетіко" у першій грі у 54%, а "Боруссії" Д — у 20%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Атлетіко" — "Боруссія" Д:

Favbet: (перемога "Атлетіко" 1,87 — нічия 3,75 — перемога "Боруссії" Д 4,90)

William Hill: (1,75 — 3,75 — 4,50)

Bwin: (1,80 — 3,60 — 4,40)

Матч "Атлетіко" — "Боруссія" Д відбудеться у Мадриді на стадіоні "Метрополітано". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де подивитися цю гру у прямому ефірі по ТБ. Додамо, що гра-відповідь між командами пройде 16 квітня. Зазначимо, за підсумками жеребкування переможець цього протистояння зіграє у півфіналі головного єврокубка проти переможця "дуелі" ПСЖ та "Барселони".

Нагадаємо, Матрацники в 1/8 фіналу ЛЧ обіграли "Інтер", а Джмелі зламали опір ПСВ.