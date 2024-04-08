"Реал" — "Ман Сіті": онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Обидва клуби є фаворитами у боротьбі за трофей

У вівторок, 9 квітня, "Реал" у рамках центрального матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА прийме "Манчестер Сіті". Напередодні стало відомо, з ким зіграє переможець цієї "дуелі" у півфіналі головного єврокубка.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Ман Сіті". Поєдинок пройде в Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Реал" — "Ман Сіті" — початок о 22:00 (оновлюється)

Вершкові та Городяни підходять до гри як головні фаворити ЛЧ, проте лише одна з цих команд пройде далі. Цікаво, що переможець цього протистояння двічі поспіль вигравав трофей. Додамо, що у МС трохи більше проблем — складний календар і боротьба на кілька фронтів, на відміну від "Реала", який має непоганий відрив у Ла Лізі.

Зазначимо, букмекери віддають перевагу англійській команді, попри те, що Королівський клуб грає вдома. До речі, матч "Реал" — "Ман Сіті" можна буде подивитися в Україні у прямому ефірі.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Реал" не без проблем пройшов німецький РБ "Лейпциг", а ось "Ман Сіті" двічі переміг данський "Копенгаген".