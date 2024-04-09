ПСЖ — "Барселона": букмекери назвали фаворита чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Фахівці зуміли виділити однозначного фаворита у цьому протистоянні

У середу, 10 квітня, паризький суперклуб у рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 зустрінеться із каталонським грандом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Барселона".

На думку букмекерів, парижани є беззаперечними фаворитами у першій грі. Про це повідомляє Favbet.

А ось шанси команд на вихід у 1/2 фіналу ЛЧ практично рівні — коефіцієнт 1,77 на ПСЖ і 2,10 — на успіх "Барселони". Додамо, що аналітики Favbet оцінили ймовірність перемоги господарів у першій зустрічі у 50%, а гостей – у 25%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів ПСЖ — "Барселона":

Favbet: (перемога ПСЖ 1,99 — нічия 3,85 — перемога "Барселони" 3,85)

William Hill: (1,95 — 3,80 — 3,50)

Bwin: (1,88 — 3,70 — 3,50)

Матч ПСЖ — "Барселона" відбудеться у Парижі (Франція) на стадіоні "Парк-де-Пренс". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цю гру у прямому ефірі в Україні. До речі, гра-відповідь пройде 16 квітня. Додамо, що за підсумками останнього жеребкування переможець цієї дуелі у півфіналі ЛЧ зіграє проти переможця 2-матчевого протистояння "Боруссії" Дортмунд та "Атлетіко".

Нагадаємо, у першому раунді плей-оф ЛЧ ПСЖ впорався з "Реал Сосьєдадом", а "Барселона" — з чемпіоном Італії.