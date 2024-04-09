ІДІЛ після РФ націлився на Лігу чемпіонів

Сили безпеки уважно ставляться до загрози перед майбутніми матчами

ІДІЛ пригрозив проведенням терактів під час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. В Іспанії дуже серйозно ставляться до загроз терористичній організації. Організація взяла на себе відповідальність за теракт 22 березня 2024 року, коли в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї озброєні люди відкрили стрілянину по відвідувачах — внаслідок теракту загинуло 144 особи. Пізніше в РФ вигадали український слід теракту, але ЗМІ на пальцях пояснили, чому це маячня.

Одна з двох найпопулярніших іспанських спортивних газет Marca випустила сьогодні текст із заголовком "Сили безпеки уважно ставляться до джихадистської загрози перед майбутніми спортивними заходами". Вторить їй і Diario AS.

Джерела підтвердили інформацію, раніше опубліковану в ЗМІ, в якій йдеться про фотографію розміщену в джихадистських каналах зі слоганом "Убий їх усіх" та назвою чотирьох стадіонів, на яких проводяться чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів. Дві з цих арен знаходяться у Мадриді, одна в Лондоні та ще одна – у Парижі. Джерела наголосили, що рівень антитерористичної готовності, розташований в Іспанії на рівні 4 з 5, "досить посилений".

Зокрема, заходом підвищеного ризику оголошено матчі Ліги чемпіонів з футболу, які відбудуться у столиці Іспанії протягом двох днів поспіль. Це ігри "Реал" (Мадрид) — "Манчестер Сіті" (Англія) у вівторок, 9 квітня, і "Атлетіко" (Мадрид) — "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) у середу, 10 квітня.

Нагадаємо, що двома іншими іграми 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 9-10 квітня стануть матчі "Арсенал" (Лондон, Англія) — "Баварія" (Мюнхен, Німеччина) та "Парі-Сен-Жермен" (Франція) — "Барселона" (Іспанія).