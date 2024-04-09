Ганебний ляп Луніна та суперголи: "Реал" та "Ман Сіті" зіграли матч-трилер у Лізі чемпіонів (відео)

Переможці останніх двох розіграшів Ліги чемпіонів зустрілися на ранній стадії плей-оф

У вівторок, 9 квітня, "Реал" у рамках центрального матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 приймав "Манчестер Сіті". Гра-відповідь пройде в середу, 17 квітня.

Зустріч, яка проходила у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", завершилася з рахунком 3:3. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди видали бурхливий початок і до 15 хвилини забили 3 голи. Спочатку Бернарду Сілва дальнім ударом зі штрафного відкрив рахунок у грі. Український воротар Вершкових Андрій Лунін прийняв погане рішення не поставити "стінку", що полегшило завдання португальцю. Потім Едуарду Камавінга дальнім ударом з рикошетом зрівняв рахунок. Потім Родріго ударом з меж штрафного майданчика вивів господарів уперед, знову "Реалу" допоміг рикошет.

У другому таймі Вершкові свідомо віддали м’яч гостям, а ті з кожною хвилиною посилювали тиск на ворота Луніна. Зрештою глядачі стали свідками двох неймовірних голів у виконанні Городян. Філ Фоден та Йошко Гвардіол ударами з-за меж штрафного майданчика шокували "Сантьяго Бернабеу". Королівський клуб на це відповів феноменальним взяттям воріт у виконанні Федеріко Вальверде.

"Реал" – "Манчестер Сіті" – 3:3

Голи: Рубен Діаш (12, автогол), Родріго (14), Вальверде (79) – Бернарду Сілва (2), Фоден (66), Гвардіол (71)

Попередження: Чуамені (1), Карвахаль (81) – Аканджи (37), Бернарду Сілва (88)

"Реал": Лунін, Менді, Рюдігер, Чуамені, Карвахаль, Камавінга, Кроос (Модрич, 72), Вальверде, Вінісіус (Хоселу, 86), Беллінгем, Родріго (Браїм Діас, 72)

"Манчестер Сіті": Ортега, Гвардіол, Рубен Діаш, Аканджи, Стоунз, Ковачич, Родрі, Гріліш, Фоден (Альварес, 87), Бернарду Сілва, Холанд

Статистика матчу Реал - Ман Сіті

Повний відеоогляд матчу "Реал" — "Ман Сіті":

Нагадаємо, у першому раунді плей-оф Королівський клуб з великими проблемами пройшов німецький РБ "Лейпциг", а от Городяни двічі обіграли данський "Копенгаген". Додамо, що переможець "дуелі" "Реала" та "Ман Сіті" у півфіналі чекає на переможця 2-матчевого протистояння "Арсеналу" та "Баварії".