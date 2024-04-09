ПСЖ — "Барселона": де і коли дивитись чвертьфінал Ліги чемпіонів

ПСЖ та "Барселона" мають яскраву історію протистоянь у головному єврокубку

У середу, 10 квітня, в Лізі чемпіонів відбудеться дербі, що вже стало класичним, між французьким та іспанським грандами. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ —"Барселона".

У прямому ефірі в Україні суперматч між парижанами та каталонцями покаже медіасервіс Megogo та Volia TV. Початок гри – о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Команди підходять до гри у різному стані. Парижани впевнено йдуть на першій позиції в національній лізі, а ось Синьо-гранатові посідають друге місце в Ла Лізі, відстаючи від "Реала" на 8 очок. В останніх 5 матчах каталонці лише раз не зуміли перемогти. Разом з тим французький суперклуб допустив 3 осічки на внутрішній арені. Гра має принциповий характер, адже в пам’яті багатьох закарбувалась дуель цих клубів у плей-оф ЛЧ у 2017 році, коли ПСЖ вилетів із головного єврокубка, попри домашню перемогу з рахунком 4:0 (другий матч 1:6).

Матч ПСЖ — "Барселона" відбудеться у Парижі (Франція) на стадіоні "Парк-де-Пренс". Гра-відповідь пройде 16 квітня в Іспанії. Додамо, що за підсумками жеребкування переможець цієї дуелі у півфіналі ЛЧ зіграє проти переможця 2-матчевого протистояння "Боруссії" Д та "Атлетіко".

Нагадаємо, в 1/8 фіналу ЛЧ ПСЖ вибив іспанський "Реал Сосьєдад", а "Барселона" розправилася з "Наполі".