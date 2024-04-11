Трубін у ціні: стало відомо, наскільки подорожчав український голкіпер за півроку

Голкіпер посів 13-е місце в таблиці гравців, що зросли в ціні

Портал CIES Football Observatory за допомогою власних алгоритмів обчислив вартість та прогрес у ній для футболістів до 23 років. У списку присутні й українці – Анатолій Трубін ("Бенфіка") та Ілля Забарний ("Борнмут").

Найбільші показники за обома показниками має вундеркінд "Барселони" Ламін Ямал, якого CIES оцінює в 145 млн. євро, що на 134 млн. більше, ніж було ще півроку тому. Другим у рейтингу найдорожчих молодих гравців став Флоріан Вірц з "Байєра" (129 млн), а замкнув трійку лідер "Челсі" Коул Палмер, повідомляє видання.

Якщо говорити про прогрес у вартості, то другим після Ямала йде одноклубник Трубіна Жоау Невеш, який збільшить свою ціну на €73 млн, а закривають ТОП-3 Палмер та одноклубник Артема Довбика та Віктора Циганкова по "Жироні" – Савіо (€70 млн).

Трубін збільшив свою ціну за останні шість місяців на €43 млн (це 13-й результат), а Ілля Забарний спрогресував на €22 млн.

Раніше воротар збірної України видав чудовий матч у Португалії, за що удостоївся похвали від головного тренера "Бенфіки".