Трубин в цене: стало известно насколько подорожал украинский голкипер за полгода

Голкипер занял 13-е место в таблице возросших в цене игроков

Портал CIES Football Observatory с помощью собственных алгоритмов вычислил стоимость и прогресс в ней для футболистов до 23 лет. В списке присутствуют и украинцы – Анатолий Трубин ("Бенфика") и Илья Забарный ("Борнмут").

Наибольшие показатели по обеим показателям имеет вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямал, которого CIES оценивает в 145 млн евро, что на 134 млн больше, чем было еще полгода назад. Вторым в рейтинге самых дорогих молодых игроков стал Флориан Вирц из Байера (129 млн), а замкнул тройку лидер Челси Коул Палмер, сообщает издание.

Если говорить о прогрессе в стоимости, то вторым после Ямала идет одноклубник Трубина Жоау Невеш, который увеличит свою цену на €73 млн, а закрывают ТОП-3 Палмер и одноклубник Артема Довбика и Виктора Цыганкова – Савио (по €70 млн).

Трубин увеличил свою цену за последние шесть месяцев на €43 млн (это 13-й результат), а Илья Забарный спрогрессировал на €22 млн.

Ранее вратарь сборной Украины выдал отличный матч в Португалии, за что удостоился похвалы от главного тренера "Бенфики".