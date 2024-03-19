Не Лунін і не Трубін: український воротар зацікавив найкращий клуб світу

Один із найкращих клубів світу придивляється до українця

Скаути англійського "Манчестер Сіті", який другий рік поспіль мчить до требла, відвідають матчі відбору на чемпіонат Європи U-19, які відбудуться у Скоп’є (Північна Македонія) з 20 по 26 березня. Суперклуб стежитиме за виступом українського воротаря Давида Фесюка.

Про це повідомляє Sport.ua. За інформацією джерела, представники Городян уже стежили за гравцем у юнацькому чемпіонаті Хорватії, а також на товариському турнірі у Південній Кореї.

18-річний Давид наразі виступає в оренді у хорватській "Кроації". У червні 2024 року голкіпер повернеться до "Хайдука", який володіє контрактом гравця. Фесюк стабільно викликається до збірної України 2005 року народження, а під час першого раунду відбору Євро-2025 U-19 він був капітаном команди.

Додамо, що суперниками збірної України під час еліт-раунду будуть команди Північної Македонії, Швейцарії та Латвії. На чемпіонат Європи вийде переможець квартету.

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