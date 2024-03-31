Українського боксера представили під іншим прапором перед чемпіонським боєм (фото)

У мережі помітили й інші недоліки організаторів шоу

У суботу, 30 березня, український боксер суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький (11-2, 9 КО) програв титульний бій Кубрату Пулеву (31-3, 14 КО). Організатори шоу боксу в Софії (Болгарія) припустилися дивної помилки під час оголошення учасників головного бою вечора.

Про це повідомляє LuckyPunch. Під час виходу українського "Халка" на ринг організатори чомусь прикріпили до його зображення прапор Камеруну.

Під час виходу Ігоря на ринг, на екрані з’явилася його фотографія під прапором африканської держави. Цікаво, що на шортах боксера був напис "Україна".

Організатори вечора боксу у Болгарії представили Ігоря Шевадзуцького під прапором Камеруну

У мережі розкритикували організаторів вечора боксу у Софії за таку недбалість. Користувачі зауважили, що організатори також невчасно вимкнули музику під час гімну України.

Додамо, що Шевадзуцький, який вийшов на бій з Пулевим на короткому повідомленні, гідно виглядав проти одного з найсильніших боксерів дивізіону. Ігор вистояв 12 раундів, за підсумками яких усі судді віддали перемогу Пулеву — 117-111 тричі. Таким чином, болгарин завоював вакантний пояс WBA International. До речі, Кубрат мав битися за регулярний пояс WBA, проте його суперник Махмуд Чарр із Німеччини травмувався, через що на шоу покликали українця.

Нагадаємо, український боксер першої середньої ваги (до 69,85 кг) Сергій Богачук успішно провів титульний поєдинок проти американця Браяна Мендоси. Цей бій відбувся в андеркарді шоу Цзю — Фундора.