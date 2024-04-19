Чемпіонат України з футболу, 25 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

В українському футболі починається час вирішальних ігор

У суботу, 20 квітня, матчем "Чорноморець" — "Кривбас" стартує 25-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2023/24. Напередодні "Динамо" здобуло перемогу у перенесеному поєдинку проти "Минаю".

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Де дивитися ігри у вашому регіоні можна дізнатися тут. У центральній зустрічі ігрового тижня "Шахтар" прийме "Зорю". "Динамо", у свою чергу, зіграє проти "Полісся".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 25 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

Субота, 20 квітня

"Чорноморець" — "Кривбас" — 15:30

"Ворскла" — "Колос" — 18:00

Неділя, 21 квітня

"Верес" — "Дніпро-1" — 13:00

"Олександрія" — ЛНЗ — 15:30

"Динамо" — "Полісся" — 18:00

Понеділок, 22 квітня

"Минай" — "Рух" — 13:00

"Металіст-1925" — "Оболонь" — 15:30

"Шахтар" — "Зоря" — 18:00

Турнірне становище команд в УПЛ після 24 туру

Нагадаємо, минулого туру "Шахтар" обіграв "Ворсклу" і продовжив лідирувати в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що до талановитого футболіста "Динамо" проявляє інтерес "Севілья", а також два клуби з АПЛ.