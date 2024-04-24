"Політичне замовлення": у РФ після скандалу з Китаєм хочуть "відбілити" фаворитку Путіна

Юна фігуристка, яку покарали за допінг, стала гордістю нації у РФ

Депутат Держдуми та олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова висловилася про інформацію, що китайські плавці попалися на допінгу, який також був виявлений в організмі російської фігуристки Каміли Валієвої. Китай зумів відстояти своїх спортсменів, а ось росіянку дискваліфікували на 4 роки.

Відповідний коментар Журової наводить Р-Спорт. Світлана вважає випадки ідентичними, хоча WADA вже виступило із заявою, зазначивши, що версії про потрапляння допінгу в організм фігуристки були неправдоподібними.

"Дивіться, ті ж китайці знайшли винних на кухні готелю, тих, хто нібито необачно підмішав цей препарат, і видали їх WADA. І це рішення [WADA] стало можливим. У нашої ж дівчинки були різні версії можливого дорослого втручання, і жодну з них одразу не прийняли. Бо було політичне замовлення.

І їм треба було, по-перше, позбавити Валієву золотої олімпійської медалі, а, по-друге, продовжити цей скандал. І не дати спортсменці за великим рахунком назавжди можливості змагатися. За подібні порушення у всьому світі практично завжди спортсменів карають мінімальною дискваліфікацією, але я ніколи не чула про термін чотири роки”, – сказала Журова.

Нагадаємо, після Олімпіади в Китаї президент РФ Володимир Путін провів зустріч із російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава Кремля подарував спортсменці шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою Путіна.

У 2024 році Путін і Валієва сиділи разом на відкритті Ігор Майбутнього, а в Кремлі підтвердили, що президент РФ підтримує фігуристку. До речі, та активно агітувала за нього на президентських виборах у Росії, хоча спортсменка — неповнолітня.