Збірна України на ЧС з хокею: перемогти у Вільнюсі та підвищитись у класі

Команда Дмитра Христича їде на турнір до столиці Литви з максимальними цілями

У суботу, 27 квітня, у Вільнюсі стартує чемпіонат світу з хокею серед команд третього за значимістю Дивізіону ІВ. У цьому турнірі братиме участь і збірна України. Шість команд-учасниць поборються за єдину путівку в другий за значимістю дивізіон ІА, а команда, яка займе останнє місце, вилетить до Дивізіону ІІА.

Команда Дмитра Христича нещодавно виграла олімпійський пре-кваліфікаційний турнір, обігравши серед інших збірну Польщі, яка входить до числа учасників елітного дивізіону чемпіонату світу, поряд з канадцями, американцями, чехами, шведами. І зараз збірна України розглядається як головний фаворит світової першості у своєму дивізіоні та претендент на підвищення у класі.

Нова епоха збірної

Останніми успіхами українська збірна та її вболівальники завдячують передусім новому головному тренеру. 18 жовтня Федерація хокею України оголосила про призначення Дмитра Христича. Його помічниками стали Олег Шафаренко та канадський фахівець Нік Філан, контракт розрахований на один сезон. При цьому перед тренерським штабом стояли два завдання: за підсумками чемпіонату світу вийти до Дивізіону 1A та омолодити склад. Про олімпійський пре-кваліфікаційний турнір, до якого тоді залишалося чотири місяці, не йшлося взагалі. Керівництво ФХУ виявило себе прагматичними реалістами.

Втім, сам Христич прийняв олімпійський виклик серйозно. Та й як інакше, адже він є найрезультативнішим українським хокеїстом в історії НХЛ. Виступав за "Вашингтон Кепіталз", "Лос-Анджелес Кінгз", "Бостон Брюїнз" та "Торонто Мейпл Ліфс". У НХЛ набрав 596 очок у 811 матчах. Крім того, він уже мав досвід роботи асистентом головного тренера у збірній України (2008-2012, 2021-2022).

І, природно, у матчах олімпійської пре-кваліфікації він налаштовував гравців лише на перемогу. У відповідь він отримав від хокеїстів повну самовіддачу та вирішення завдання. Так, у вирішальному матчі поляки відкрили рахунок і вели після першого періоду. На початку другої 20-хвилинки синьо-жовтим вдалося зрівняти рахунок, коли відзначився Денис Бородай, проте Польща знову вийшла вперед. Однак, Євген Ратушний знову встановив рівність вже в третьому періоді і матч перейшов в овертайм. Додаткова 5-хвилинка не виявила переможця. А в серії булітів поляки реалізували лише свою першу спробу, тоді як українці забили два буліти та виграли матч – 2:2 (2:1 у серії булітів).

Зрозуміло, що цей успіх підняв на абсолютно новий рівень інтерес до хокею в Україні. Тепер за національною командою пильно стежитимуть. І на нинішньому ЧС вона точно не залишиться без підтримки, хай і за сотні кілометрів від місця подій.

Примітно, що цього могло б і не бути, якби не скандал, що виник на початку сезону. ФХУ змушена була звільнити попереднього тренера команди Вадима Шахрайчука, у якого знайшли російський паспорт. Щоправда, у Федерації знайшли й попутну причину – Шахрайчук не виконав завдання підвищення у класі на попередньому ЧС.

Болото, що затягнуло на 7 років

Збірна України вилетіла з другого за значимістю Дивізіону IIA до третього IB за підсумками чемпіонату світу-2017, і з того часу ніяк не може піднятися вгору. Більше того… У 2018 році команда посіла 4-е місце у третьому дивізіоні, а у 2019-му – п’яте, і була на межі від вильоту до четвертого за значимістю дивізіону, що, погодимося, було б повною ганьбою для українського хокею. Втім, потім настала 2-річна пауза, пов’язана з пандемією коронавірусу, яка позитивно вплинула на команду. 2022-го року команда посіла 3-е місце, а 2023-го – друге. Збірна здобувала медалі тих ЧС, але, зрозуміло, уболівальники чекали не цього. Усі чудово розуміли ціну цим медалям і чекали лише перемоги та підвищення у класі.

Адже вболівальники чудово пам’ятають часи виступів збірної України в елітному дивізіоні, вісім турнірів поспіль із ЧС-1999 до ЧС-2006 і, особливо, турніри 2001 та 2002 років, коли команда займала 10-е та 9-е місця, відповідно. Потрапила до десятки найсильніших збірна України й на своїй єдиній Олімпіаді-2002 в американському Солт-Лейк-Сіті.

Виступом на олімпійській пре-кваліфікації у Польщі Христич та його команда дають потужний імпульс, передусім, самим собі, а заразом, і вболівальникам. І вірою в успіх.

"Подарунки" від суперників

На нинішньому ЧС-2024, згідно з регламентом, 6 команд проведуть турнір в одне коло, де кожен зустрінеться з кожним – команди проведуть по п’ять матчів. Окрім збірної України у турнірі беруть участь команди Литви, Естонії, Нідерландів, Іспанії та Китаю. При цьому головними суперниками українців будуть господарі льоду, литовці та команда Китаю.

Календар матчів збірної України

Збірна Литви минулого року виступала на чемпіонаті світу у другому дивізіоні. Щоправда, безславно програла там усі 5 матчів із загальною різницею забитих/пропущених шайб 7:21 та вибула у третій дивізіон. А команда з Піднебесної вважалася потенційно сильною через свій склад. Вона практично повністю була укомплектована гравцями клубу КХЛ "Куньлунь Ред Стар", у тому числі натуралізованими американцями та канадцями. Зокрема, минулого ЧС китайці обіграли нашу збірну в овертаймі. Але... Цього року у складі команди відбулися глобальні зміни, відсутні всі перелічені гравці, а контрольний матч напередодні старту ЧС Україна – Китай обернувся повним розгромом суперника, 9:0. У складі команди України забивали Лялька, Фадєєв, Бородай (дубль), Пересунько (дубль), Денискін (дубль) та Морозов.

Таким чином, збірна Китаю самоусунулася від боротьби за високі місця та підвищення у класі на нинішньому ЧС, а єдиним та головним реальним опонентом українців у боротьбі за підвищення у класі стане команда Литви. До речі, литовців у контрольному матчі напередодні ЧС підопічні Христича також обіграли – 5:2, завдяки дублю Дахновського та голам Захарова, Коренчука й Ворони.

"Чекає багато боротьби та напружені матчі"

Дмитро Христич перед стартом ЧС зазначає: "Нас чекає багато боротьби та напружені матчі. У цьому ми ще раз переконалися після зустрічі з литовцями. Гра з Китаєм, у цьому плані не береться до уваги. Сьогодні пішло так, а наступного разу може бути зовсім інакше. Будемо підходити до кожного матчу турніру з повною відповідальністю та налаштовуватись, як на вирішальний.

Турбує проблема з реалізацією більшості. Будемо спілкуватися з гравцями на цю тему, акцентуватимемо увагу, працюватимемо на тренуваннях над усуненням недоліків".

Говорячи про лідерів тренер збірної зазначає: "Денискін зараз на емоційному підйомі після перемоги зі своїм клубом у чемпіонаті Польщі, Лялька у чудовій формі. Взагалі, я б не виділяв когось особливо. Ми сильні командою".

Де дивитись?

На території України усі матчі чемпіонату світу-2024 з хокею у Дивізіоні IB покаже телеканал "Суспільне Спорт". Буде показано не лише ігри збірної України, а й поєдинки за участю команд-суперників нашої збірної. Більшість ігор буде показано у прямому ефірі.

Телеканал є у списку каналів більшості кабельних операторів України та медіасервісів. А також – у національній цифровій телемережі Т2.