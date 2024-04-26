Сборная Украины на ЧМ по хоккею: победить в Вильнюсе и повыситься в классе

Команда Дмитрия Христича едет на турнир в столицу Литвы с максимальными целями

В субботу, 27 апреля, в Вильнюсе стартует чемпионат мира по хоккею среди команд третьего по значимости Дивизиона IВ. В этом турнире будет участвовать и сборная Украины. Шесть команд-участниц поборются за единственную путевку во второй по значимости дивизион IА, а команда, которая займет последнее место, вылетит в Дивизион IIA.

Команда Дмитрия Христича недавно выиграла олимпийский пре-квалификационный турнир, обыграв, среди прочих, сборную Польши, которая входит в число участников элитного дивизиона чемпионата мира, наряду с канадцами, американцами, чехами, шведами. И сейчас сборная Украины рассматривается как главный фаворит мирового первенства в своем дивизионе и претендент на повышение в классе.

Новая эпоха сборной

Последними успехами украинская сборная и ее болельщики обязаны, прежде всего, новому главному тренеру. 18 октября Федерация хоккея Украины объявила о назначении Дмитрия Христича. Его помощниками стали Олег Шафаренко и канадский специалист Ник Филан. Контракт был изначально рассчитан на один сезон. При этом, перед тренерским штабом стояли две задачи: по итогам чемпионата мира выйти в Дивизион 1A и омолодить состав. Об олимпийском пре-квалификационном турнире, до которого тогда оставалось четыре месяца, речи не шло вообще. Руководство ФХУ проявило себя прагматичными реалистами.

Впрочем, сам Христич принял олимпийский вызов всерьез. Да и как иначе, ведь он является самым результативным украинским хоккеистом в истории НХЛ. Выступал за "Вашингтон Кэпиталз", "Лос-Анджелес Кингз", "Бостон Брюинз" и "Торонто Мэйпл Лифс". В Лиге набрал 596 очков в 811 матчах. Кроме того, у него уже был опыт работы ассистентом главного тренера в сборной Украины (2008-2012, 2021-2022).

И естественно, в матчах олимпийской пре-квалификации он настраивал игроков только на победу. В ответ, он получил от хоккеистов полную самоотдачу и решение задачи. Так, в решающем матче, поляки открыли счет и вели после первого периода. В начале второй 20-минутки сине-желтым удалось сравнять счет, когда отличился Денис Бородай, однако Польша вновь вышла вперед. И, тем не менее, Евгений Ратушный вновь установил равенство уже в третьем периоде и матч перешел в овертайм. Дополнительная 5-минутка не выявила победителя. А в серии буллитов поляки реализовали лишь свою первую попытку, в то время как украинцы забили два буллита и выиграли матч – 2:2 (2:1 по буллитам).

Разумеется, этот успех поднял на совершенно новый уровень интерес к хоккею в Украине. Теперь за национальной командой будут пристально следить. И на нынешнем ЧМ она точно не останется без поддержки, пусть и за сотни километров от места событий.

Примечательно, что всего этого могло бы и не быть, если бы не скандал, возникший вначале сезона. ФХУ была вынуждена уволить предыдущего тренера команды Вадима Шахрайчука, у которого нашли российский паспорт. Правда, в Федерации нашли и попутную причину — Шахрайчук не выполнил задачу повышения в классе на предыдущем ЧМ.

Болото, затянувшее на семь лет

Сборная Украины вылетела из второго по значимости Дивизиона IIA в третий IB по итогам чемпионата мира-2017, и с тех пор никак не может подняться вверх. Более того… В 2018-м году команда заняла 4-е место в третьем дивизионе, а в 2019-м – пятое, и была на грани от вылета в четвертый по значимости дивизион, что, согласимся, было бы полным позором для украинского хоккея. Впрочем, затем наступила 2-летняя пауза, связанная с пандемией коронавируса, которая положительно повлияла на команду. В 2022-м году команда заняла 3-е место, а в 2023-м – второе. Команда завоевывала медали тех ЧМ, но, разумеется, болельщики ждали не этого. Все прекрасно понимали цену этим медалям и ждали только победы и повышения в классе.

Ведь болельщики прекрасно помнят времена выступлений сборной Украины в элитном дивизионе, восемь турниров подряд с ЧМ-1999 по ЧМ-2006 и, особенно, турниры 2001 и 2002 годов, когда команда занимала 10-е и 9-е места, соответственно. Попала в десятку сильнейших сборная Украины и на своей единственной Олимпиаде-2002 в американском Солт-Лейк-Сити.

Выступлением на олимпийской-пре-квалификации в Польше Христич и его команда дают мощный импульс, прежде всего, самим себе, а заодно, и болельщикам. И веру в успех.

"Подарки" от соперников

На нынешнем ЧМ-2024, согласно регламенту, 6 команд проведут турнир в один круг, где каждый встретится с каждым – команды проведут по пять матчей. Кроме сборной Украины в турнире участвуют команды Литвы, Эстонии, Нидерландов, Испании и Китая. При этом, главными соперниками украинцев будут хозяева льда, литовцы, и команда Китая.

Календарь матчей сборной Украины

Сборная Литвы в прошлом году выступала на чемпионате мира во втором дивизионе. Правда, бесславно проиграла там все 5 матчей с общей разницей забитых/пропущенных шайб 7:21 и выбыла в третий дивизион. А команда из Поднебесной считалась потенциально сильной из-за своего состава. Она практически полностью была укомплектована игроками клуба КХЛ "Куньлунь Ред Стар", в том числе, натурализованными американцами и канадцами. В частности, на минувшем ЧМ китайцы обыграли нашу сборную в овертайме. Но… В нынешнем году в составе команды произошли глобальные изменения, отсутствуют все эти игроки, а контрольный матч накануне старта ЧМ Украина – Китай обернулся полным разгромом соперника, 9:0. В составе Украины забивали Лялька, Фадеев, Бородай (дубль), Пересунько (дубль), Денискин (дубль) и Морозов.

Таким образом, сборная Китая самоустранилась от борьбы за высокие места и повышение в классе на нынешнем ЧМ, а единственным и главным реальным оппонентом украинцев в борьбе за повышение в классе станет команда Литвы. Кстати, литовцев в контрольном матче накануне ЧМ подопечные Христича также обыграли – 5:2, благодаря дублю Дахновского и голам Захарова, Коренчука и Вороны.

"Ждет много борьбы и напряженные матчи"

Дмитрий Христич перед стартом ЧМ отмечает: "Нас ждет много борьбы и напряженные матчи. В этом мы еще раз убедились после встречи с литовцами. Игра с Китаем, в этом плане не в счет. Сегодня пошло так, а в следующий раз может быть совсем иначе. Будем подходить к каждому матчу турнира с полной ответственностью и настраиваться, как на решающий.

Беспокоит проблема с реализацией большинства. Будем общаться с игроками на эту тему, акцентировать внимание, работать на тренировках над устранением недочетов".

Говоря о лидерахъ тренер сборной отмечает: "Денискин сейчас на эмоциональном подъеме после победы со своим клубом в чемпионате Польши, Лялька в отличной форме. Вообще, я бы не выделял кого-то особенно. Мы сильны командой".

Где смотреть?

На территории Украины все матчи чемпионата мира-2024 по хоккею в Дивизионе IB покажет телеканал "Суспільне Спорт". Будут показаны не только игры сборной Украины, а и поединки с участием команд-соперников нашей сборной. Большинство игр будет показано в прямом эфире.

Телеканал есть в списке каналов большинства кабельных операторов Украины и медиасервисов. А также – в национальной цифровой телесети Т2.