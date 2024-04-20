Китай влип у великий допінг-скандал перед Олімпіадою: подробиці

Китай, схоже, замішаний у великому допінг-скандалі перед Олімпіадою-2020

У понад двох десятків китайських плавців виявили заборонену речовину перед Олімпійськими іграми в Токіо. Напередодні чотирьох російських спортсменів дискваліфікували за допінг.

Про це повідомили The New York Times та ARD за підсумками власних розслідувань. Видання домовилися координувати публікацію своїх висновків, отриманих незалежно.

У січні 2021 року в пробах 23 найкращих китайських плавців було виявлено заборонений триметазидин. Китайське антидопінгове агентство (CHINADA) провело розслідування, згідно з яким заборонена речовина потрапила в організм атлетів нібито випадково. Сліди цього препарату знайшли на кухні готелю, де тимчасово проживали плавці.

Міжнародне антидопінгове агентство (WADA) прийняло цей аргумент і не покарало китайців, які завоювали в Токіо три "золота", два "срібла" і "бронзу" у плаванні. За інформацією ARD, серед тих, хто провалив тести, були лідери збірної Чжан Юйфей, Ван Шунь та Цінь Хаян.

У виданні зазначили, що Китай порушив правила, не повідомивши про інцидент публічно. Крім того, там підкреслили, що WADA діяла зовсім інакше в питанні російської фігуристки Каміли Валієвої, у допінг-пробі якої знайшли той самий триметазидин. До речі, росіянку дискваліфікували та відібрали всі медалі, отримані після позитивного допінг-тесту.