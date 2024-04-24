"Танцюють під китайську дудку": у РФ раптово ополчилися проти "братів"

Голос російського біатлону раптово накинувся на Китай

Російський коментатор Дмитро Губернієв відзначив своєрідне ставлення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) до Китаю на тлі скандалу з 23 китайськими плавцями, в допінг-пробах яких виявили заборонену речовину триметазидин. Нещодавно російську фігуристку Камілу Валієву покарала 4 роками дискваліфікації за ту саму "заборонку".

Відповідний коментар Губернієва наводить "Матч ТВ". Зненацька Дмитро зайняв бік США, а не китайських "братів".

"Американці абсолютно праві. WADA що, танцює під китайську дудку й орієнтовано на китайські гроші? Як то кажуть, кому війна, а кому мати рідна. Це вкотре говорить про те, як важливо бути по-справжньому великою країною.

Китай, США – до них одне ставлення, а до нас – трохи інше. Треба, як і раніше, займатися батьківщиною, Росією, підіймати економіку і менше звертати увагу на те, що там у них", – сказав Губернієв.

Напередодні Антидопінгова агенція США (USADA) закликала переглянути діяльність WADA через ситуацію з китайськими плавцями, які уникли покарання, попри позитивні допінг-проби. Водночас усі результати Валієвої були анульовані.