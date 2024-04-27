"Росію хочуть знищити": у РФ переполох через нові правила в гімнастиці

У РФ істерять на рівному місці

Головний тренер збірної Росії та президент Всеросійської федерації художньої гімнастики (ВФХГ) Ірина Вінер заявила, що Міжнародна федерація гімнастики (FIG) хоче знищити все, що пов’язане із РФ. Напередодні Вінер назвала гімн нейтральних атлетів Росії на Олімпіаді-2024 "похоронним маршем".

Відповідний коментар Вінер наводить "Матч ТВ". Напередодні FIG видалила з правил іменні елементи деяких російських грацій: елементи Зарини Гізикової (два баланси та одне обертання), баланс Ольги Капранової та обертання Дар'ї Трубнікової. У списку залишилися елементи, які назвали на честь Аміни Заріпової, Ляйсан Утяшової, Євгенії Канаєвої, Аліни Кабаєвої та Лали Крамаренко.

"Це було обґрунтовано тим, що все спрощується. Це були гарні елементи, які свого часу ввів колишній президент технічного комітету Егле Абруціні. А зараз все спрощується, стає простіше і простіше.

Все, що було зв'язано з Росією намагаються знищити. Так само як і в інших областях, так і в гімнастиці. Нічому дивуватися не треба. На жаль, це "нормально" для сьогодення", — сказала Вінер.

Нагадаємо, багаторазові чемпіонки світу з художньої гімнастики, сестри Діна та Аріна Аверіни завершили спортивну кар’єру, Вінер оголосила, що спортсменки готові до "державної роботи". До речі, Ірина є одним із натхненників проведення альтернативної Олімпіади у РФ.