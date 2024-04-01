Скандальна українська гімнастка засвітила каблучку на безіменному пальці (фото)

Спортсменка побувала у найромантичнішому місті світу

Знаменита українська гімнастка Влада Нікольченко, яка восени 2023 року опинилася в епіцентрі міжнародного скандалу, похвалилася каблучкою на безіменному пальці. Спортсменка після польської історії втратила місце у національній команді й лише нещодавно повернулася до збірної України.

У понеділок, 1 квітня, Влада опублікувала відповідний пост в Instagram. Українська грація позувала поблизу Ейфелевої вежі у Парижі (Франція).

Крім того, Нікольченко засвітила каблучку на безіменному пальці, натякнувши на весілля. Підписники гімнастки зазначили, що українка опублікувала пост у День дурня і могла просто пожартувати. Проте у коментарях Влада запевнила, що її колеги першими отримають запрошення на урочистість. Ім’я обранця спортсменки невідоме.

Влада Нікольченка в Парижі

Влада Нікольченка похвалилася каблучкою на безіменному пальці

Додамо, що Нікольченко виступила на Гран-прі з художньої гімнастики у Тьє (Франція), щоправда, поза змаганнями.

Нагадаємо, Нікольченко, перебуваючи в Польщі, написала в Instagram що "ненавидить цю країну і людей, які там живуть". Пізніше спортсменка вибачилася, пояснивши свою поведінку психологічним зривом. Через це спортсменку прибрали зі збірної України.

Раніше повідомлялося, що Федерація художньої гімнастики України відхрестилася від збору коштів на фотографа.