Губернієв раптово сказав правду, викликавши переполох у РФ

Головний спортивний коментатор РФ несподівано назвав Росію неспортивною країною

Ведучий путінського мітингу у березні 2022 року, коментатор Дмитро Губернієв назвав Росію — неспортивною країною через міжнародну ізоляцію. Ці слова спричинили переполох серед російських пропагандистів.

Голова комітету Держдуми РФ з фізкультури та спорту Дмитро Свищев не погоджується з коментатором. Про це повідомляє sportsdaily.ru.

"Але я не думаю, що треба зараз так категорично заявляти, що Росія – неспортивна країна. Росія – спортивна країна, і те, що ми десь відстали, ми швидко надолужимо. Я б таки скептично так не ставився до наших спортсменів", — заявив Свищев.

Глава Федерації лижних перегонів Росії Олена Вяльбе у відповідь на слова Губернієва заявила, що росіяни стали менше вживати алкоголю.

"Не помічаю, що Росія – неспортивна країна. Все з точністю до навпаки. Для того, щоб зрозуміти, що наша країна спортивна, можна подивитися, скільки людей у нас займаються спортом та фізичною культурою. Люди почали вживати набагато менше алкоголю", — цитує Вяльбе sport24.ru.

Нагадаємо, нещодавно Губернієв образив мера Парижа Анн Ідальго. Француженка не хоче бачити росіян на Іграх у Парижі.