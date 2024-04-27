"Як поєднувати любов до футболу і не вмирати з голоду": у РФ тренер поскаржився на злиденну зарплату

У дитячому футболі тренери не заробляють так, як у дорослому

Колишній нападник низки російських клубів Артур Малоян розповів про низькі зарплати тренерів у дитячому російському футболі. До речі, збірна Росії планує повернутися у міжнародний футбол у 2028 році.

Відповідний коментар Малояна наводить "Чемпіонат". Фахівець зазначив, що не вмирає з голоду лише тому, що додатково проводить індивідуальні тренування.

– Що критичніше в юнацькому футболі: маленькі зарплати дитячих тренерів чи велика кількість тренерів-непрофесіоналів?

– У цьому сенсі відіграє роль сукупність. Звичайно, зарплата дитячих тренерів злиденна – на неї неодружений чоловік не проживе. Тренери втрачають свої амбіції, живучи довгі роки на таку зарплатню. Футбол відходить на другий план, а на чолі стоїть питання забезпечення своєї сім’ї.

Фахівець має спокійно працювати, а не думати, що завтра йому поїсти. Тренеру потрібно розвиватися, але через зарплату вони не мають мотивації це робити для себе. Вважають, що якщо вони пройдуть навчання, то їм не буде користі.

Мені пощастило, що я не надто залежний від зарплати тренера, бо ще заробляю на індивідуальних тренуваннях. Щодня конвеєр груп із дітьми з різних академій, які приходять підвищувати свою футбольну майстерність.

Я знаходжу, як поєднувати любов до футболу та не вмирати з голоду, – сказав Малоян.

Раніше повідомлялося, що УЄФА вирішив допустити юнацькі збірні Росії U-17 до міжнародних турнірів. Однак це спровокувало бурхливу реакцію у європейських країнах. У результаті Союз скасував своє рішення.