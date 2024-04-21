У скандалі зі зливом гри "Динамо" новий поворот: у справі причетний друг Мілевського, який хоче стати мером Києва

У справі розбираються футбольні чиновники

В українському футболі спалахнув гучний скандал. Футболісти "Минаю" повідомили, що їх намагалися підкупити, щоб вони злили гру київському "Динамо".

Журналіст Ігор Бурбас на своєму telegram-каналі повідомив, що пропозицію гравцям зробив Сергій Третьяк, який веде стріми з легендою "Динамо" та збірною України Артемом Мілевським.

"Приводом для розмови стала нібито пропозиція залетіти в ефір на твітч. Але вже в ході самої бесіди кожному було запропоновано 5 тис. у.о. за програш "Динамо" — клубу, якому зараз непросто і треба підтримати (так було сказано дослівно)", — написав Бурбас.

Третьяк не став відмовчуватися і публічно заявив, що не пропонував гравцям "Миная" гроші. Сергій додав, що його репутацію хочуть заплямувати "серйозні люди", які вбачають у ньому конкурента на виборах мера Києва. До речі, він зазначив, що має намір стати мером столиці у 2028 році.

"У мене була ще інсайдерська інформація, що деякі гравці "Миная" мають намір злити матч "Динамо". Я прямо запитав Немчанінова: "Ходять чутки, що серед вас є щури, які не хочуть відбирати очки й збираються програти "Динамо". Це правда?".

Немчанінов сказав, що це неправда. Я говорю: "Але ти починаєш у складі". Дмитро відповів: "Я починаю, тому що був у складі, коли матч перервали. Але я нічого не знаю про заплановану нечесну гру".

Ну гаразд, якщо не знаєш, дізнаюся у Скиби. Поїхав прощупати його. Він також підтвердив, що "Шахтар" стимулює "Минай", але спростував, що гравці ужгородського клубу мають намір здати матч. Тоді я йому сказав: "Я поставив фору — 1.5 Динамо". Скиба відповів: "Я зроблю все, щоби твоя ставка не зіграла".

Ми посміялися та розійшлися. А далі ви самі все бачили. Немчанінов, який каже, що я йому нібито пропонував 5 тисяч доларів, а він відмовився, дивом забиває автогол. Ну, смішно ж", — цитує Третьяка ukrfootball.

Сергій Третьяк та Артем Мілевський

Відеоогляд матчу "Минай" — "Динамо"

Нагадаємо, перенесений матч 16-го туру УПЛ "Минай" — "Динамо" завершився перемогою киян з рахунком 3:1. Гра мала відбутися в Минаї (село під Ужгородом) ще на початку грудня, але матч було перервано на 2-й хвилині через повітряну тривогу і перенесено на іншу дату через відсутність освітлення на арені.