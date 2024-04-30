Вольова перемога "Динамо", клас "Шахтаря" — огляд туру Прем’єр-ліги

Столична команда, схоже, відчепила "Дніпро-1" від медальних перегонів

У понеділок, 29 квітня, завершився 26-й тур української футбольної Прем’єр-ліги. Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" обмінялися черговими перемогами і продовжують чемпіонські перегони. Не відстає від них і "Кривбас" із Кривого Рогу. А ось "Дніпро-1", здається, попрощався із шансами на медалі чемпіонату.

У центральному матчі туру "дніпряни" грали з київським "Динамо" та зуміли нав’язати боротьбу супернику. Більше того, господарі поля "Дніпро-Арени" навіть виграли перший тайм, але після перерви команда Олександра Шовковського зуміла перевернути хід гри.

Успіх у меншості

Перший тайм не був багатий на гольові моменти та гострі атаки. З одного боку, виною тому стала повітряна тривога, що перервала гру на 40 хвилин. Тим не менш, наприкінці тайму господарі поля закрутили інтригу. На 43-й хвилині після закидання у бік штрафного майданчика на м’яч пішли Попов та Міхавко. Але Гуцуляк обікрав обох, вийшов під гострим кутом на Бущана і м’яко підрізав м’яч над голкіпером киян – 1:0.

Проте киянам вдалося досить швидко відігратися після перерви. На 49-й хвилині Ванат вийшов до воріт, пробити з-за меж штрафного майданчика йому не дозволили, але форвард, навіть лежачи, поборовся, м’яч підхопив Кабаєв і пробив під поперечину — 1:1. Зрівнявши рахунок, динамівці продовжили домінувати на полі, більше володіючи м’ячем та доходячи до штрафного майданчика суперника. Хазяї ж більше покладалися на контратаки, в одній з яких Пасіч класно пробив здалеку, але Бущан витяг м’яч з-під перекладини.

Динамівці тиснули, але реальної загрози воротам "Дніпра-1" створити тривалий час не могли. Більше того, на 88-й хвилині достроково залишив поле Тимчик, який атакував ззаду Очеретько та побачив перед собою червону картку. Але саме в меншості "Динамо" вдалося забити переможний м’яч. Бражко класним пасом врозріз вивів до воріт Супрягу, який трохи раніше вийшов на заміну. Форвард зручно прострілив на свого колегу по амплуа Ваната, і Владислав з лінії воротарського майданчика пробив повз голкіпера Волинця – 1:2.

Огляд матчу "Дніпро-1" — "Динамо"

Вже після гри тренер киян Олександр Шовковський зазначив: "Ми налаштовувалися на складний матч, розуміли, за рахунок чого грає наш суперник, говорили хлопцям, що доведеться виконувати багато бігової роботи, багато доведеться терпіти, що повинні виконувати установку на гру, а також що ми повинні робити, щоб знайти свої моменти в атаці.

На жаль, пропустили необов’язковий гол, можна сказати, що подарували його супернику. Наші центральні захисники не мають права грати в такий спосіб і дозволяти забивати супернику у таких ситуаціях. Але я дякую всій команді, що вона зібралася, виявила характер, наприкінці дотиснула суперника і вирвала перемогу".

Розгром від лідера у Черкасах

У свою чергу "Шахтар" у цьому турі гостював у Черкасах, де протистояв місцевому ЛНЗ. Зі старту зустрічі "гірники" діяли першим номером, проте довгий час господарі завдяки грамотно побудованій обороні та високому пресингу стримували донеччан на відстані від власного штрафного майданчика. Але, у другій половині тайму підопічним Марино Пушича вдалося створити кілька небезпечних моментів і забити. Рахунок було відкрито на 40-й хвилині, коли Кевін розібрався на лівому фланзі із захисником та зручно навісив на дальню штангу, де подачу ударом головою замкнув Данило Сікан – 0:1.

Після перерви активніше в атаці заграли і господарі: після подачі Рибалки Педріньйо ледь не зрізав м’яч у свої ворота — врятувала штанга, а з непростим ударом Яшарі впорався Різник. Проте забити на 62-й хвилині знову змогли саме помаранчево-чорні. Марлон Гомес пресингом відібрав м’яч у Рибалки перед штрафним майданчиком черкаської команди і віддав під удар Георгію Судакову, який не залишив шансів воротареві — 0:2.

Завершальний відрізок матчу видався насиченим на гольові моменти, що виникали біля воріт ЛНЗ. Траоре з пасу Егіналду пробив над поперечиною. Судаков спочатку намагався перекинути кіпера, але Кучеренко дістався м’яча, а потім Георгій зі штрафного з дальньої дистанції ледь не влучив у ліву дев’ятку. Наприкінці основного часу Траоре та Судаков вивели на удар Егіналду — м'яч пролетів поряд зі стійкою. Але на другій компенсованій хвилині настирливий вінгер таки забив: отримавши м’яч на лівому фланзі штрафного майданчика Егіналду обігрався у стінку з Траоре і вразив дальній кут воріт – 0:3.

Огляд матчу ЛНЗ — "Шахтар"

Вже після гри тренер гірників Марино Пушич дуже оригінально спробував порівняти матчі Ліги чемпіонів та чемпіонату України: "Коли ти граєш у Лізі чемпіонів, для нас як для клубу це найбільший мінус – порівнювати інші команди і те, що ми виступаємо у Лізі чемпіонів, та що після стадіону з 70 тисячами людей ми повинні грати на порожньому стадіоні. Скажу так: це той самий випадок, як коли ти хочеш займатися коханням із дуже гарною жінкою, але наступного дня ти бачиш дуже некрасиву жінку".

"Металіст 1925" опускається на дно

А ось "Кривбас" приймав на своєму полі харківський "Металіст 1925", який на момент гри опустився на останнє місце в турнірній таблиці (після перемоги "Минаю" над "Чорноморцем"). І криворіжці повністю декласували гостей.

Початок гри повністю залишився за господарями, які створили досить велику кількість моментів, та забили швидкий гол на 5 хвилині. Бандейра з правого флангу віддав у штрафний майданчик на Задераку, який встиг обробити м’яч і пробити у ближній кут — 1:0. Потім Микитишин увірвався до штрафного майданчика і потужно стріляв — Мозиль не без проблем відвів загрозу. За хвилину момент мав Задерака — трохи неточний удар на виконання. "Кривбас" вів гру, а ось гості сподівалися виключно на контратаки. Щоправда, їхні випади були надто рідкісними. А ось криворіжці могли забивати знову: у середині тайму Лунєв після класної комбінації розстрілював ворота, але влучив у штангу.

"Металіст 1925" зміг відповісти лише під кінець тайму, коли здалеку бив Обінайя — Маханьков відбив м’яч кулаками. Але у атаці у відповідь Кузик виконав ідеальну подачу праворуч, а Микитишин замкнув навіс на дальній штанзі — 2:0. А на 43-й хвилині Дібанго промчав флангом і низом віддав у штрафний майданчик, звідки Лунєв не залишив шансів воротареві Мозилю — 3:0.

Огляд матчу "Кривбас" — "Металіст-1925"

Другий тайм пройшов в атаках "Кривбасу", але вже не таких потужних та цілеспрямованих, як до перерви. А десь із середини тайму команди просто догравали матч.

Результати матчів 26-го туру

Розриви у таблиці

Після 26-го туру в таблиці збереглися розриви між "Шахтарем" та "Динамо" (+4), а також "Динамо" та "Кривбасом" (+3). А ось розрив між "Кривбасом" та "Дніпро-1" зріс до 9-ти очок. І вже наступного туру "дніпряни" можуть попрощатися з медальними надіями.

З іншого боку, у 27 турі команда може і спробувати відродити "бронзову" інтригу в чемпіонаті. Матч "Дніпро-1" — "Кривбас" відбудеться вже у понеділок, 6 травня.