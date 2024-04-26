Чемпіонат України з футболу, 26 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

В українському футболі розпочинаються вирішальні ігри за місце у єврокубках

У суботу, 27 квітня, матчами "Минай" – "Чорноморець" та "Дніпро-1" – "Динамо" стартує 26-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2023/24. У минулому турі Біло-Сині розгромили "Полісся".

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Де дивитися ігри у вашому регіоні можна дізнатися тут. Донецький "Шахтар" зіграє в гостях проти ЛНЗ, а "Кривбас" прийме "Металіст-1925".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 26 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

27 квітня (субота)

"Минай" — "Чорноморець" — 13:00

"Дніпро-1" – "Динамо" — 13:00

ЛНЗ – "Шахтар" — 15:30

"Рух" — "Верес" — 18:00

28 квітня (неділя)

"Зоря" – "Оболонь" — 13:00

"Колос" – "Олександрія" — 15:30

"Кривбас" – "Металіст-1925" — 18:00

29 квітня (понеділок)

"Полісся" – "Ворскла" — 18:00

Турнірне становище команд в УПЛ після 25 туру

Раніше повідомлялося, що "Динамо" просило "Дніпро-1" перенести матч до іншого міста, проте керівництво дніпрян відмовило киянам. Нагадаємо, минулого туру в українському футболі спалахнув великий скандал. Футболісти "Мінаю" звинуватили друга Артема Мілевського у спробі підкупу.