Волевая победа "Динамо", класс "Шахтера" - обзор тура Премьер-лиги

Столичная команда, похоже отцепила "Днепр-1" от медальной гонки

В понедельник, 29 апреля, завершился 26-й тур украинской футбольной Премьер-лиги. Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" обменялись очередными победами и продолжают чемпионскую гонку. Не отстает от них и "Кривбасс" из Кривого Рога. А вот "Днепр-1", кажется, попрощался с шансами на медали чемпионата.

В центральном матче тура "днепряне" играли с киевским "Динамо" и сумели навязать борьбу сопернику. Более того, хозяев поля "Днепр-Арены" даже выиграли первый тайм, но после перерыва команда Александра Шовковского сумела перевернуть ход игры.

Успех в меньшинстве

Первый тайм не был богат на голевые моменты и острые атаки. Отчасти, виной тому стала воздушная тревога, прервавшая игру на 40 минут. Тем не менее, в самой концовке тайма хозяева поля закрутили интригу. На 43-й минуте после заброса в сторону штрафной площади на мяч пошли Попов и Михавко. Но, Гуцуляк обокрал обоих, вышел под острым углом на Бущана и мягко подрезал мяч над голкипером — 1:0.

Впрочем, киевлянам удалось довольно быстро отыграться после перерыва. На 49-й минуте Ванат вышел к воротам, пробить из пределов штрафной площадки ему не позволили, но форвард, даже лежа, поборолся, мяч подхватил Кабаев и пробил под перекладину — 1:1. Сравняв счет, динамовцы продолжили доминировать на поле, больше владея мячом и доходя до штрафной площадки соперника. Хозяева же больше полагались на контратаки, в одной из которых Пасич классно пробил издали, но Бущан вытащил мяч из-под перекладины.

Динамовцы давили, но реальной угрозы воротам "Днепра-1" создать длительное время не могли. Более того, на 88-й минуте досрочно покинул поле Тымчик, который атаковал сзади Очеретько и увидел перед собой красную карточку. Но, именно в меньшинстве "Динамо" удалось забить победный мяч. Бражко классным пасом вразрез вывел к воротам Супрягу, который чуть раньше вышел на замену, форвард удобно прострелил на своего коллегу по амплуа Ваната, и Владислав с линии вратарской площадки пробил мимо голкипера Волынца – 1:2.

Обзор матча "Днепр-1" - "Динамо"

Уже после игры тренер киевлян Александр Шовковский отметил: "Мы настраивались на сложный матч, понимали, за счет чего играет наш соперник, говорили ребятам, что придется выполнять много беговой работы, что много придется терпеть, что должны выполнять установку на игру, а также что мы должны делать, чтобы найти свои моменты в атаке.

К сожалению, пропустили необязательный гол, можно сказать, что подарили его сопернику. Наши центральные защитники не имеют права играть таким образом и позволять забивать сопернику в таких ситуациях. Но я благодарю всю команду, что она собрались, проявила характер, в концовке дожала соперника и вырвала победу".

Разгром от лидера в Черкассах

В свою очередь, "Шахтер" в этом туре гостил в Черкассах, где противостоял местному ЛНЗ. Со старта встречи "горняки" действовали первым номером, однако долгое время хозяева благодаря грамотно построенной обороне и высокому прессингу сдерживали дончан на расстоянии от собственной штрафной. Но, во второй половине тайма подопечным Марино Пушича удалось создать несколько опасных моментов и в итоге забить. Счет был открыт на 40-й минуте, когда Кевин разобрался на левом фланге и удобно навесил на дальнюю штангу, где подачу ударом головой замкнул Даниил Сикан — 0:1.

После перерыва активнее в атаке заиграли и хозяева: после подачи Рыбалки Педриньо едва не срезал мяч в свои ворота — спасает штанга, а с непростым ударом Яшари справился Ризнык. Однако забить на 62-й минуте снова смогли именно "оранжево-черные". Марлон Гомес прессингом отобрал мяч у Рыбалки перед штрафной черкасской команды и отдал под удар Георгию Судакову, который не оставил шансов вратарю — 0:2.

Завершающий отрезок матча выдался насыщенным на голевые моменты, которые возникали у ворот ЛНЗ. Траоре с паса Эгиналду пробил над перекладиной. Судаков сначала пытался перебросить кипера, но Кучеренко дотянулся до мяча, а затем Георгий со штрафного с дальней дистанции едва не попал в левую девятку. В конце основного времени Траоре и Судаков вывели на удар Эгиналду — рядом за стойкой. Но на второй компенсированной минуте настырный вингер таки забил: получив мяч на левом фланге штрафной Эгиналду обыгрался в стенку с Траоре и поразил дальний угол ворот – 0:3.

Обзор матча ЛНЗ - "Шахтер"

Уже после игры тренер горняков Марино Пушич весьма оригинально попытался сравнить матчи Лиги чемпионов и чемпионата Украины: "Когда ты играешь в Лиге чемпионов, для нас как для клуба это самый большой минус – сравнивать другие команды и то, что мы выступаем в Лиге чемпионов, и что после стадиона с 70 тысячами людей мы должны играть на пустом стадионе. Скажу так: это тот же случай, как когда ты хочешь заниматься любовью с очень красивой женщиной, но на следующий день ты видишь очень некрасивую женщину".

"Металлист 1925" опускается на дно

А вот "Кривбасс" принимал на своем поле харьковский "Металлист 1925", который к моменту игры опустился на последнее место в турнирной таблице (после победы "Миная" над "Черноморцем"). И криворожане полностью деклассировали гостей.

Начало игры полностью осталось за хозяевами, которые создали достаточно большое количество моментов, и забили быстрый гол на 5 минуте. Бандейра с правого фланга отдал в штрафную на Задераку, который успел обработать мяч и пробить в ближний угол — 1:0. Затем Микитишин ворвался в штрафную и мощно стрелял — Мозиль не без проблем отвел угрозу. Через минуту момент у Задераки — немного неточный удар на исполнение. "Кривбасс" вел игру, а вот гости надеялись исключительно на контратаки. Правда, их выпады были крайне редкими. А вот криворожане могли забивать снова: в середине тайма Лунев после классной комбинации расстреливал ворота, но попал в штангу.

"Металлист 1925" смог ответить только под конец тайма, когда издали бил Обинайя — Маханьков отбил мяч кулаками. Но в ответной атаке Кузык выполнил идеальную подачу справа, а Микитишин замкнул навес на дальней штанге — 2:0. А на 43-й минуте Дибанго промчал по флангу и низом отдал в штрафную, откуда Лунев не оставил шансов вратарю Мозилю — 3:0.

Обзор матча "Кривбасс" - "Металлист-1925"

Второй тайм прошел в атаках "Кривбасса", но уже не таких мощных и целенаправленных, как до перерыва. А где-то с середины тайма команды просто доигрывали матч.

Результаты матчей 26-го тура

Разрывы в таблице

После 26-го тура в таблице сохранились разрывы между "Шахтером" и "Динамо" (+4), а также "Динамо" и "Кривбассом" (+3). А вот разрыв между "Кривбассом" и "Днепр-1" вырос до 9-ти очков. И уже в следующем туре "днепряне" могут попрощаться с медальными надеждами.

С другой стороны, в 27-м туре команда может и возродить "бронзовую" интригу в чемпионате. Матч "Днепр-1" — "Кривбасс" состоится уже в понедельник, 6 мая.