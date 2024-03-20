Мілевський повернувся на футбольне поле: він уже провів перший матч за нову команду (фото, відео)

Екс-нападник "Динамо" своїй команді результативними діями не допоміг

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський знову повернувся до футбольного поля. Ще недавно він мав проблеми зі здоров’ям, але тепер він знову займається улюбленою справою, хоч і не на професійному рівні.

Як пише офіційний сайт напівпрофесійної ліги KSL, колишній форвард "Динамо" виступає у складі команди "Золотий резерв". На рахунку Мілевського вже є один зіграний матч.

Зокрема, 17 березня відомий футболіст вийшов на поле проти команди ФК "Воскресенка". Зустріч завершилася перемогою "Золотого резерву" з рахунком 3:1.

Сам Мілевський результативними діями у тому матчі не відзначився.

Повне відео матчу

Як відомо, Мілевський завершив кар’єру у 2021 році у віці 36 років. Після цього він займався розвитком свого каналу на YouTube, але згодом зник з радарів та у медійному просторі. Пізніше його друг Олександр Алієв повідомив, що Мілевського потрібно лікувати і його відправили до клініки на реабілітацію. Нещодавно Мілевський знову почав вести публічний спосіб життя.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Мілевський шість днів провів у комі, коли був на реабілітації.