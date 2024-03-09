Мілевський у комі "вбив" жінку (відео)

Скандальний футболіст розповів про своє перебування у комі

Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський розповів про свої сни під час перебування у стані штучної коми через проблеми з алкоголем. В одному з них футболіст взяв участь у "вбивстві".

Про це "Міля" розповів в інтерв’ю блогеру Олександру Волошину. Артем вважав, що те, що відбувається уві сні, є реальністю.

– Ти пам’ятаєш сни?

– Так.

– Можеш поділитися якимось одним, наприклад?

– Не знаю, звідки це взялося в голові. Ми з приятелем через інтернет нібито дізналися, що є дорога каблучка, яку продає жінка в Туреччині.

Вирішили поїхати на справу. Серйозно, без жодних жартів, ми зібрали речі, поїхали. Ми хотіли пограбувати жінку, забрати в неї каблучку і поїхати з нею.

Зрештою жінку вбили. Уявляєш? Таке уві сні було, що ми вбили жінку, забрали обручку і звалили звідти н***р.

– А ти відчував, типу, що це реальність?

– Просто реальність. Жінка вбита, кільце у нас, і ми просто тупо звідти звалюємо, і все слід зник.

Нагадаємо, про проблеми Мілевського зі здоров’ям стало відомо після його неоднозначної публікації у соцмережах. Його друг Олександр Алієв публічно розповідав про перебіг лікування Артема, через що той образився. У результаті "Міля" та "Кент" посварилися.