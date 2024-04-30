"У караоке разом співаєте ночами": Мілевський влаштував рознос своїй команді (відео)

Іменитий новачок аматорської команди допомагає налаштовуватися партнерам у перерві матчу.

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський, який нещодавно відновив кар’єру та підписав контракт із медіафутбольним клубом IGNIS, відзначився мотиваційною промовою у новій команді. Гравець виступив у роздягальні після програного першого тайму своєї команди.

У промові він розкритикував гру своїх партнерів по команді. Відео з’явилося на офіційній сторінці IGNIS уTikTok.

"Ху**і ти там розігруєш? У вас що, бл**ь, зв’язка? У караоке разом співаєте ночами?", — обурюється Мілевський.

Увага, на відео є нецензурна лексика:

У підсумку "червоним" вдалося врятувати поєдинок, вирвавши на останніх хвилинах матчу нічию — 2:2.

Як відомо, Мілевський завершив кар’єру у 2021 році у віці 36 років. Після цього він займався розвитком свого каналу на YouTube, але згодом зник з радарів та у медійному просторі. Пізніше його друг Олександр Алієв повідомив, що Мілевського потрібно лікувати і його відправили до клініки на реабілітацію. Нещодавно Мілевський знову почав вести публічний спосіб життя.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Мілевський шість днів провів у комі, коли був на реабілітації.