Кожна друга скарга на дії ТЦК не підтверджується: представник омбудсмена розповів деталі

Деякі оприлюднені відео не мають відношення до працівників ТЦК

Офіс уповноваженого з прав людини розглядає всі скарги щодо дій працівників ТЦК та СП. Однак приблизно половина з них не підтверджується.

Про це заявив представник уповноваженого ВРУ з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко, пише Еспресо. За його словами, Офіс уповноваженого реагує на всі скарги, які надходять щодо неправомірних дій працівників ТЦК.

"Ми реагуємо на ці факти, це більшою мірою стосується поведінки ТЦК. Ми отримуємо звернення до уповноваженого і намагаємося реагувати. Я не можу сказати точну кількість, але ми бачимо, що такі випадки є, ми точно на них реагуємо і розбираємось. Але маємо теж сказати, що не всі ці факти підтверджуються", — сказав Кононенко.

Він підкреслив, що деякі відео, які оприлюднюють у мережі, – провокативні та не завжди відповідають дійсності. За словами Кононенко, часом такі відео не мають відношення ні до працівників ТЦК, ані до осіб, які підлягають мобілізації.

"Я сказав би, 50 на 50. Є різні випадки, і в тому чи іншому випадку людям стає про це відомо", — підсумував він.

Нагадаємо, у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України відреагували на випадки свавілля працівників ТЦК та СП. Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зазначила, що "треба припиняти репресивні флешмоби".