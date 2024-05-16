"Спотворили історію": РФ принизили на чемпіонаті світу з хокею

У РФ відреагували на помилку у трансляції хокейного матчу

Президент Федерації хокею Росії (ФХР) Владислав Третьяк прокоментував інцидент з приниженням РФ на чемпіонаті світу з хокею-2024. На турнірі Росію не вказали як одну з найтитулованіших команд.

Відповідний коментар Третьяка наводить iz.ru. Владислав вважає, що хокейна влада має вибачитися перед Росією "у повний зріст" за "спотворення історії". У Міжнародній федерації хокею на льоду (IIHF) назвали інцидент "помилкою".

– Як відреагували на дивний вчинок IIHF, яка у своїй графіці на чемпіонаті світу прибрала досягнення збірних СРСР та Росії?

– Незрозуміла історія. Не хочеться коментувати, але вважаю це неправильним вчинком IIHF. Вона вже заявила, що то була помилка.

Але я маю сумнів, що це просто помилка. Принаймні, за неї треба було б вибачитися у повний зріст. Не можна так спотворювати історію, – заявив Третяк.

Нагадаємо, під час матчу між США та Швецією IIHF у своїй графіці не згадала про перемоги збірної СРСР (22 перемоги) та РФ (5 перемог) на чемпіонатах світу.

Додамо, збірні РФ та Білорусі відсторонені від усіх турнірів під егідою IIHF до закінчення сезону 2024/25. Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею Олександр Кожевніков назвав функціонерів IIHF "гадами" через те, що Росію не пустили на ЧС-2024.