У РФ 12-річний хокеїст розбив ключку об голову суперника (відео)

Інцидент стався у чемпіонаті для дітей

У РФ під час хокейного матчу дитячих команд стався страшний інцидент. 12-річний спортсмен ударив ключкою по голові суперника з такою силою, що та зламалася.

Дика історія сталася під час гри Національної дитячої хокейної ліги (НДХЛ) між московськими "Білими ведмедями" та "Технопулом" з Балашихи. Про це повідомляє Р-Спорт.

Юний хокеїст зі столичної команди Владислав потрапив під силовий прийом суперника із Балашихи Віктора. Владислав розлютився і ззаду вдарив Віктора ключкою по голові, після чого постраждалий, якого від серйозної травми врятував шолом, кинув уламок спортивного екіпірування у суперника та почалася бійка. Рефері швидко зупинив поєдинок. Суддя видалив учасників бійки до кінця гри.

Нагадаємо, у Стамбулі відбувся етап хокейного Континентального кубка. Де в одному з матчів зустрілися місцевий "Буз Адамлар" та іспанська "Барселона". Під час гри сталася масова бійка між російськими хокеїстами турецького клубу та українцями з "Барселони". Додамо, що весь російський хокей перебуває під санкціями до кінця сезону 2024/25 через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.