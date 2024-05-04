"Гади": радянський чемпіон розлючений, що ЧС-2024 з хокею пройде без Росії

Колишній спортсмен звинувачує у всіх бідах російського хокею Захід

Дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Кожевніков висловився про чемпіонат світу з хокею 2024 року. Напередодні збірна України виграла ЧС-2024 з хокею у своєму дивізіоні.

Відповідний коментар Кожевнікова наводить sovsport.ru. Радянський чемпіон на знак протесту не дивитиметься турнір, адже там не буде ні росіян, ні білорусів. До речі, збірна РФ зіграла з Казахстаном і чотири рази зустрінеться зі збірною Білорусі.

– Я [чемпіонат світу] взагалі не дивлюсь і не буду. Без наших чемпіонат не цікавий, і публіки, гадаю, буде мало.

– Чи буде тур "Росії 25" цікавішим?

– Цікавіше чи ні, складно сказати, різниця велика. У турі рівень інший, звісно. Треба грати проти найсильніших, а нам поки що не дають, гади. Будемо терпіти, ми народ терплячий.

– Чи варто стежити за суперниками?

– Не знаю. Я точно дивитися не буду, інтересу немає жодного, – сказав Кожевніков.

Нагадаємо, Росія та Білорусь відсторонені від міжнародних змагань до закінчення сезону 2024/25. Раніше Кожевніков став посміховиськом у мережі, заявивши, що Росія випереджає США у рівні демократії.