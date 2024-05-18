Усик взяв на бій з Ф’юрі "секретну зброю" (відео)

Сьогодні визначиться абсолютний чемпіон світу

Через кілька годин володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик вийде у ринг із чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі.Бій за звання абсолютного чемпіона світу пройде в Ер-Ріяді — столиці Саудівської Аравії, і суперники вже прибули на арену.

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На арену український чемпіон узяв із собою вельми незвичайний талісман. На бій він привіз плюшеву іграшку ослика Іа (персонаж книг Алана Мілна "Вінні-Пух"), повідомляє "Телеграф".

Як відомо, талісман українець одержав від своєї дочки Єлизавети перед вильотом на найважливіший бій у своїй кар’єрі.

Ще до бою українець розповідав, що іграшку він купив дочці, коли його родина відпочивала у Діснейленді.

" Після того як ми разом поїхали з України, в Європі наші дороги розійшлися. Тоді моя дочка і дала мені цю іграшку, сказавши: "Вона має бути поряд з тобою". Тепер вона спить зі мною, завжди поряд ", — раніше говорив Усик. .

Раніше "Телеграф" писав про те, що бій Усик — Ф’юрі орієнтовно розпочнеться 19 травня о 00:30. В Україні поєдинок можна подивитися ексклюзивно на Megogo, а "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою. Додамо, що букмекери здивували прогнозом на бій українця із британцем.